Des dépenses et des pertes pour les municipalités en raison de la COVID-19

Les municipalités de notre territoire sont à estimer les coûts supplémentaires ou les pertes qu’a engendrées la pandémie sur les finances publiques.

Pour la municipalité de L’Islet, l’impact de la pandémie se fait sentir à la hauteur de plus de 50 000 $. Les principales pertes viennent du camp de jour (28 500 $) et du matériel pour les règles sanitaires ainsi que le camping. Les spectacles annulés ont toutefois permis de réduire certaines dépenses pour alléger les finances.

Ce sont près de 8000 $ dans le cas de Saint-André-de-Kamouraska, une municipalité de moins de 1000 habitants. Saint-André estime avoir perdu beaucoup d’argent avec le camp de jour. D’abord, 50 % moins de jeunes se sont inscrits par rapport à 2019, mais il a fallu embaucher plus d’employés pour gérer les groupes et la désinfection, soit 4015 $ de plus en salaires.

Au niveau de la Municipalité, en suspendant les intérêts, Saint-André a engendré 494 $ en moins d’intérêts qu’à pareille date en 2019, donc peu d’impact. À cela s’ajoutent des coûts de matériel de désinfection pour 115 $. Au net, on estime avoir perdu des revenus de 3494 $ et avoir engendré des dépenses supplémentaires de 4142 $ pour près de 8000 $.

Du côté du village de Kamouraska, après quelques calculs, on estime à environ 10 000 $ les coûts reliés à l’achat de matériel ou autre depuis le début de la pandémie COVID-19 : désinfectants, masques, visières, salaires pour le Marché Public ainsi que pour la troisième personne embauchée pour le Camp de jour qui était coresponsable des mesures sanitaires.