Des services d’orientation scolaire plus accessibles dans L’Islet

Les conseillères d’orientation du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud tentent de joindre un maximum de personnes âgées de 16 ans et plus qui souhaitent planifier un retour aux études ou changer de choix de carrière, à titre d’exemple.

Dans le cadre d’une vaste campagne de promotion, les services ont été regroupés sous une appellation : SAKADO. Il s’agit de services qui, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ne s’adressent pas qu’aux personnes de 16 ans et plus qui fréquentent un des établissements scolaires du centre.

« Le but est de rendre les services le plus accessibles possible. Les gens pensent qu’ils doivent être inscrits dans un de nos établissements, ce qui n’est pas le cas. Ça peut être un travailleur en usine qui n’a aucun lien présentement avec le centre. Ce n’est pas juste les jeunes, non plus, c’est 16 ans et plus. C’est pour tout le monde », a dit Maryse Fleury, agente de développement SAKADO.