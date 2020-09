Des sous pour les aqueducs de Saint-Pascal

Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d’eau pour assurer des services adéquats et relancer l’économie de la région du Bas-Saint-Laurent.

Dans la région de Bas-Saint-Laurent, le gouvernement fédéral investit plus de 21 M $ dans 20 projets sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit aussi plus de 21 M $ de dollars provenant du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU). Ces projets permettront, notamment, de moderniser les réseaux municipaux d’alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées.

Au Kamouraska, Saint-Pascal obtient 1,3 M$ du fédéral et 1,3 M$ du provincial, tout en investissant elle-même 669 000 $ pour le remplacement d’environ 3 376 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d’égouts sanitaires et pluviaux, y compris l’installation de nouvelles conduites d’égouts pour la séparation des réseaux d’égouts. Il y aura restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu.