Du relâchement dans le bac à recyclage

Des masques de protection sont envoyés au bac bleu par des citoyens, ce qui est considéré comme un manque de respect pour le personnel du centre de tri, responsable du triage. Photo : Stéphanie Gendron.

Co-éco doit faire de la sensibilisation avec le bac bleu, alors que la pandémie a mené à un certain relâchement dans le choix des matières à y déposer.

Certains matériaux, qui ne sont pas acceptés dans le bac à recyclage, s’y retrouvent plus particulièrement depuis le début de la pandémie de COVID-19, à commencer par les masques de protection et les gants jetables.

« Ils sont un peu tannés de la quantité de gants et de masques. Ce n’est pas “cool” pour les employés. Il y a du volume d’objets de plus qu’ils trient et ça alourdit le processus. Dans le cas des accessoires de protection, ce n’est pas agréable pour eux », a dit l’agent de communication, François Lapointe.

Les masques de protection et les gants doivent être mis aux poubelles régulières.

Matériaux

L’autre problématique est du côté des matériaux, à la suite de nombreuses rénovations effectuées par les gens confinés ce printemps ou à la suite des ménages de cabanons et greniers qui ont été nombreux en raison de l’arrêt de travail pour plusieurs.

« Les gens se sont mis à nettoyer leurs greniers et cabanons comme jamais. Les bacs bleus se sont remplis de cochonneries. Les gens ont eu beaucoup plus de temps pour cela », ajoute François Lapointe.

On pense par exemple à du bois, gravier, béton ou revêtement de canexel, à titre d’exemple. Ces matériaux sont acceptés sans frais à l’écocentre.

Co-Éco a donc lancé un rappel à tous, surtout dans le but de respecter les employés du centre de tri. Localement, ce sont surtout des travailleurs qui font le tri.

On indique aussi parfois retrouver des couches, des kleenex et des tampons nettoyants pour le maquillage, mais en moins grande quantité dans la région.