Élisabeth Alain de Saint-Pascal championne Réserve en Équitation western jeune

En avril dernier devait avoir lieu la remise des prix 2019 de l’Association québécoise Quarter Horse (l’AQQH), regroupant des éleveurs et des compétiteurs de chevaux de race Quarter Horse. Malheureusement, en raison de la pandémie, cette remise a été annulée.

Chaque année, l’AQQH organise des concours réunissant des éleveurs et des compétiteurs de haut niveau, en provenance du Québec, de l’Ontario et des États-Unis. L’an passé, les concours se sont déroulés au Centre Multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy et au Complexe équestre de Bécancour.

Une fois l’année terminée, l’association compile les résultats et annonce les champions et/ou championnes dans chacune des catégories. Élisabeth Alain de Saint-Pascal a eu l’heureuse surprise de recevoir récemment par colis le prix de Championne Réserve en Équitation Western Jeune. C’est avec une grande fierté qu’Élisabeth a reçu ce prix puisqu’il est l’aboutissement souhaité depuis quelques années et le résultat des efforts et du travail réalisés avec sa jument Are U Lonsum Tonight, avec l’aide de son entraîneuse Rébecka Michaud. Cette récompense culmine avec brio son passage dans la catégorie Jeune.