Photo : Stéphanie Gendron.

Bombardier a annoncé la conclusion finale de l’achat par Alstom de la division Transport de Bombardier. La vente est de 8,4 MM $ US, soit 350 M$ US de moins que prévu.

Le profit pour Bombardier est de 4 MM $ US et 2,2 MM $ US pour la Caisse de dépôt et placements du Québec, entre autres.

La réduction du prix est compensée par l’incidence d’un taux de change plus favorable, a-t-on indiqué.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante dans la réalisation de nos priorités à court terme et dans le repositionnement de Bombardier comme entreprise axée sur les avions d’affaires », a dit Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc.

« Le produit de cette opération nous permettra de commencer à remodeler notre structure de capital et à assainir notre bilan par réduction de la dette afin que nous puissions réaliser le plein potentiel de nos employés de très grand talent et celui de notre portefeuille d’avions d’affaires à l’avant-garde de l’industrie », a-t-il ajouté.

Impact à La Pocatière

Dans le quotidien des travailleurs de l’usine Bombardier de La Pocatière, l’officialisation de cette vente ne change rien pour le moment. « Nous, on continue nos contrats à faire dans les délais et les budgets. On continue notre train-train quotidien », a dit le représentant des travailleurs Claude Michaud.

Ce dernier a rencontré l’employeur mercredi à ce sujet. « C’est une étape importante dans le processus de la transaction. Alstom est toujours un compétiteur jusqu’à la signature finale, prévue dans le premier trimestre de 2021 », d’ajouter Claude Michaud.

À ce moment, l’enseigne de Bombardier changera pour Alstom.