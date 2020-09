Photo : Facebook Tourisme Bas-Saint-Laurent.

À l’aube de la saison automnale, Tourisme Bas-Saint-Laurent a dressé le bilan de la dernière Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), programme d’appui financier destiné aux entreprises touristiques de la région du Bas-Saint-Laurent.

Ce sont plus de 35 millions de dollars qui ont été investis par 59 entreprises et organismes du territoire bas-laurentien lors des quatre dernières années (2016-2020).

Tourisme Bas-Saint-Laurent, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a accordé plus de 2 millions de dollars sous forme d’aide financière non remboursable soutenant 36 entreprises dans la concrétisation de leurs projets de développement ainsi que 23 festivals et événements dans la réalisation de leurs activités annuelles, et ce, pour des investissements totalisant plus de 35 millions de dollars.

Pour le Kamouraska, ce sont 10 projets et un événement pour des investissements de 2 M$.