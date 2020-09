Espace Danse lance un événement hors du commun

C’est dans la continuité de son événement annuel À Ciel Ouvert | Danser sur l’infini de l’horizon… que la compagnie de danse innove cette année avec la présentation d’un spectacle déambulatoire extérieur multidisciplinaire.

Le 27 septembre prochain, le grand public aura l’opportunité de prendre part à cet événement qui réunira danse contemporaine, littérature, une œuvre de vidéo numérique interactive et des installations en art visuel dans le décor naturel et maritime de Saint-Jean-Port-Joli. Le parcours déambulatoire se déroulera en petits groupes dans une atmosphère intime et se limitera à trois départs de 25 personnes seulement. Il faudra vite réserver votre place pour vivre cette expérience artistique intitulée « Les Moires ».

Imaginé en période de confinement par Chantal Caron, le spectacle « Les Moires » se veut une procession métaphorique entre des lieux symboliques de Saint-Jean-Port-Joli, ponctuée de courtes prestations sur les thèmes de la mort, de l’absurde, de la perte de l’état de nature, du vivant et de l’éphémère. La chorégraphe et scénographe souhaite amener le public à se poser sur le momentané de l’existence humaine, parfois absurde ou dénaturée, sans pour autant être vaine.

Tout au long du parcours, les spectateurs seront guidés par trois femmes : « Les Moires », ces personnages mythiques qui tissent le fil de nos destinées et qui évoquent une réflexion sur l’existence et l’impossible échappatoire à la vie. Plusieurs artistes de renom prendront part à ce concept original. Kyra Jean Green, demi-finaliste de l’émission Révolution, donnera le coup d’envoi du déambulatoire. Une installation d’art visuel mettra en vedette le travail de l’artiste Pierre Bourgault. Les spectateurs pourront aussi vivre l’expérience interactive de vidéo numérique de Jean-Sébastien Veilleux. D’autres artistes de Saint-Jean-Port-Joli prendront part à cette expérience culturelle hors du commun qui culminera, au terme du parcours, dans la création d’une œuvre collective. Spontanée, cette œuvre sera construite à l’image de ce qui existe entre les spectateurs, de ce qui les réunit lors de cet instant éphémère.

L’événement intègre aussi la programmation de la Journée mondiale pour le Tourisme créatif et de proximité et des Journées de la culture. Il a également été planifié et se déroulera selon les règles et directives de la Santé publique. Nous demandons aux personnes qui désirent participer de ne pas se présenter à l’événement s’ils ont des symptômes reliés à la COVID-19. Nous demandons également aux gens qui désirent participer de respecter la distanciation sociale et de porter un masque s’ils sont plus à risque de contracter le virus. Procédure pour réserver votre place pour « Les Moires » : écrivez au coordination@fleuve-espacedanse.com que vous désirez prendre part au spectacle déambulatoire. Puisqu’il s’agit d’une expérience intime, nous vous confirmerons à ce moment le point de départ du parcours et l’heure à laquelle vous devrez vous présenter sur place.