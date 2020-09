Everest : une fiche de 0,500 qui pourrait faire la différence

L’Everest entamait la deuxième fin de semaine du défi Bauer. La troupe de Simon Olivier a conclu sa fin de semaine avec une fiche d’une victoire et une défaite. Dimanche, Jonathan Labrie a été parfait sur 18 lancers pour mener les siens vers un gain de 7-4.

« Ç’a été une performance solide de la part de Labrie lors du deuxième match bulle. Il n’a donné aucun but et il nous a permis de sortir avec la victoire », reconnait l’entraîneur du Bleu-Blanc-Gris.

Dans le match bulle B, il aura fallu attendre jusqu’au début de la cinquième période pour voir la sirène retentir. Thomas Ferland a profité de la complicité de William Dumont pour déjouer Jean-Tommy Auger.

Les joueurs de Simon Olivier ont joué avec le feu, mais ne se sont pas brûlés. Écopant de trois pénalités coup sur coup, la Côte-du-Sud a ouvert la porte au Titan de recréer l’impasse au début de la dernière période.

« On a bien tué les punitions, mais ce sont des pénalités qui auraient pu être évitées, tranchait Simon Olivier. Des coups de bâtons où on n’a pas bougé les pieds et une de rudesse, c’est évitable. Les joueurs qui étaient en désavantage numérique ont fait de l’excellent travail. »

Toutefois, après avoir écoulé ces infractions, Mathis Chouinard et William Dumont, dans un filet désert, ont assuré la victoire des leurs.

En première portion de rencontre, la formation de la Côte-du-Sud est revenue de l’arrière lors de la confrontation du 20 septembre. Après avoir vu le Titan effectuer la première réussite, Jacob Lavallée et Jean-Maxime Bond ont répliqué pour donner les devants 2-1 à leur coéquipier. Princeville a une fois de plus cogner la porte de Thomas Boucher.

Ne voulant pas abandonner, au début de la troisième période, les deux buteurs de l’Everest ont de nouveau récidivé pour redonner les devants à la Côte-du-Sud, 4-2. Le Titan est revenu à la charge pour créer l’égalité à la fin de la joute A.

Grâce à ses quatre points dimanche après-midi, Jacob Lavallée se retrouve à égalité au quatrième rang des pointeurs de la ligue avec une récolte de dix points.

La troupe de Simon Olivier s’est inclinée par la marque de 7-3 à Saint-Georges-de-Beauce, aux dépens des Condors. Dans la défaite, Étienne Blanchette a été en mesure de battre à deux reprises le gardien des Condors, Jérémy Brunet.

Au cours de l’affrontement B de la joute du 19 septembre, Jean-Maxime Bond a été le seul à déjouer Nathan Pelletier.

Présentement, la Côte-du-Sud mène le classement du groupe Est du défi Bauer par deux points sur les Condors de Beauce-Appalaches.