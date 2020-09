Grève qui touche environ près de 2000 familles du Bas-Saint-Laurent

En raison de ce que l’on juge comme étant l’absence de progrès à la table de négociation pour le milieu familial régi et subventionné, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) tenait une grève des responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) dans le Bas-St-Laurent jeudi à Rivière-du-Loup. On n’exclut pas une grève illimitée.

Environ 2000 familles de la région ont été touchées par ce jour de grève et ont dû se trouver une alternative pour faire garder leurs enfants. Ces garderies se déploient à la maison et sont subventionnées, donc coûtent 8,35 $ par jour aux parents.

Selon les responsables, le gouvernement leur offre 12,83 $ de l’heure, alors qu’on souhaite obtenir 16,75 $ de l’heure. Elles jugent qu’elles ne sont pas assez payées, car elles travaillent 50 heures par semaine avec les enfants, la majorité étant ouverte de 7h00 à 17h00 ou 7h30 à 17h30.

«Depuis qu’on a commencé à être syndiquées, on a toujours revendiqué notre 50 heures travaillées en présence auprès des enfants et ça, le ministère ne le reconnaît pas. Pour eux, on fait 36 à 40 heures comme les éducatrices en CPE. 50 heures, ça ne compte même pas l’administration, la désinfection et les repas», estime Kathy Côté, résidente de l’ADIM Bas-St-Laurent-Gaspésie.

Comme les négociations n’avanceraient pas, elles ont voté pour 14 jours de grève rotative dans les régions et si cela ne se règle pas d’ici le 21 septembre, une grève illimitée.

«Aujourd’hui ils sont en négociations et c’est sûr qu’on veut faire un gros coup d’éclat et démontrer au ministère que la population et les parents sont derrière nous et que les offres salariales sont ridicules, complètement ridicules», conclut Kathy Côté.