Implantation d’un FAB LAB industriel dans la région

Grâce à l’aide financière de 249 000 $ du programme ESPACE ACCÉLÉRATION géré par Chaudière-Appalaches Économique, en collaboration avec le FARR (Fonds d’Aide au Rayonnement des Régions) de Chaudière-Appalaches, le projet d’un FAB LAB industriel verra le jour au cours des années 2020-2021.

La MRC/CLD de Montmagny, la MRC de L’Islet, Développement économique Bellechasse ainsi que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (école secondaire et CFP l’Envolée) deviennent partenaires de ce projet innovant pour la région et y investissent une somme additionnelle de 62 250 $.

Le FAB LAB (contraction de l’anglais « fabrication laboratory ») permettra concrètement d’assister les entreprises locales dans leur phase d’idéation (brainstroming) mais également, grâce au CFP l’Envolée, de participer au prototypage d’un nouveau produit ou à la mise en place d’une innovation au sein de leur organisation. Les entreprises ciblées sont principalement celles de 50 employés et moins qui n’ont pas les ressources nécessaires pour le développement de nouveaux produits ou dans l’implantation de nouveaux procédés de fabrication tel que l’automatisation.

Un des défis majeurs des PME est d’intégrer les innovations (nouveaux produits ou nouveaux procédés d’opération ou mise en marché) afin d’améliorer leur productivité et compétitivité, alors qu’elles sont accaparées par le quotidien, situation qui sera amplifiée par la crise du COVID. Un autre défi est pour les employés de suivre la rapide évolution des technologies et nouvelles façons de faire. Le fab lab industriel se veut donc une façon de démocratiser et rendre accessible, en milieu rural, les sciences et la recherche en mettant en place une équipe de professionnels qui sera chargée de réaliser les projets découlant des ateliers d’innovation ouverte faits avec les entreprises par les organismes de développement économique des trois MRC. Cette équipe constituera également les ressources clés pour les ateliers et formations diverses.

Le projet de FAB LAB industriel sera géré par l’expert en innovation Mathias Berlinger. Un parc d’équipements est mis à la disposition de l’équipe de professionnels grâce à un partenariat et à l’expertise du CFP L’Envolée.

Ce nouveau projet est une belle façon d’amener les technologies et une culture scientifique en milieu rural. Parions que les régions de Bellechasse, Montmagny et L’Islet sauront se distinguer par leur vision innovante et entrepreneuriale.