Journée porte ouverte au Club de golf

Ghyslain Ouellet, membre du comité ad hoc ; Philippe Carrière, membre du comité ad hoc ; Roland Grand’Maison, membre du comité ad hoc ; Marie-Ève Proulx, députée et ministre ; Robert Bérubé, maire de Saint-Pacôme ; Claude Robitaille, président du Club de Golf Saint-Pacôme ; Jean-Louis Violette, membre du comité ad hoc.

Le samedi 15 août dernier, le Club de Golf Saint-Pacôme tenait une journée porte ouverte à son terrain de pratique nouvellement aménagé.

L’invitation était lancée aux jeunes en avant-midi et aux adultes en après-midi. La réponse a dépassé les attentes des organisateurs et plus de 40 jeunes se sont présentés lors des deux séances de l’avant-midi. Accompagnés des parents, les jeunes ont pu frapper des balles, apprendre certains rudiments des techniques reliés au golf.

Deux groupes d’âge étaient visés, soit les plus jeunes de dix ans et moins, et les jeunes entre 11 ans et 17 ans. Il s’agissait d’une première activité d’initiation organisée par le Club. Un sondage a été soumis aux parents des participantes et des participants afin d’orienter les activités à venir l’an prochain, soit des activités ludiques pour les familles et la possibilité d’entraînement et de compétition pour les plus vieux.

En après-midi, une trentaine d’adultes ont pu utiliser les installations du nouveau terrain de pratique et, du même coup, entendre les dignitaires du Club, de la Municipalité, ainsi que la députée et ministre Marie-Ève Proulx ; cette dernière en ayant profité pour allouer un montant supplémentaire de 2000 $ pour des activités subséquentes qui s’adresseraient aux jeunes et aux familles.