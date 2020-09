Guy Drouin, Murielle Lizotte et Samuelle Robichaud-Cyr. Photo : Claire Jacquelin.

Après avoir interrompu les services durant bientôt six mois, la « Give Box » reprend du service. En effet, dû à la crise sanitaire, les opérations entourant la « Give Box » s’étaient arrêtées.

Cette roulotte qui recevait les objets ne servant plus et qui offrait la possibilité aux personnes de se procurer des objets de seconde main gratuitement a su s’ajuster et s’adapter aux nouvelles réalités sanitaires.

Toujours située dans le stationnement de la Maison Communautaire Joly à Saint-Jean-Port-Joli, la « Give Box » changera ses habitudes pour ouvrir ses portes à nouveau. En effet, les services reprendront selon un format de prise de rendez-vous téléphonique. Cette nouvelle méthode vise à protéger la population tout en offrant les mêmes services.

La « Give Box » sera ouverte du lundi au jeudi pour les personnes qui désirent venir chercher des objets. Pour y avoir accès, communiquez avec le personnel de la CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418 358-0648.

Pour les personnes qui désirent venir déposer leurs objets pour être ensuite donné au suivant, la Give Box sera ouverte le vendredi seulement. Pour ce faire, il suffit de communiquer au même numéro de téléphone pour une prise de rendez-vous. À noter que le port du masque est obligatoire lors de l’utilisation du service.