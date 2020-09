La Chambre de commerce accueille deux nouvelles administratrices

Valérie Rancourt-Grenier, copropriétaire et directrice ressources humaines & marketing pour le Groupe L & G Cloutier et Maighan Gagnon, présidente et cofondatrice du Vivoir.

Avec un mandat 2019-2020 marqué par de grands changements avec l’ajout d’une direction générale et un début d’année 2020 marqué par une gestion de crise en temps de pandémie, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et son conseil d’administration ont bien l’intention de continuer les efforts pour bien représenter les deux MRC qui la composent et les entreprises membres sur le territoire.

Mardi soir dernier, lors du premier conseil d’administration pour l’année d’activités 2020 — 2021, la CCKL accueillait deux nouvelles administratrices. Tous les administrateurs précédents ont brigué un deuxième mandat, dont le président Vincent Bérubé et deux nouvelles administratrices, Mme Maighan Gagnon, présidente et cofondatrice du Vivoir situé à Saint-Jean-Port-Joli et Mme Valérie Rancourt-Grenier, copropriétaire et directrice ressources humaines & marketing pour le Groupe L & G Cloutier situé à L’Islet. Avec la directrice générale, l’équipe autour de la table est composée maintenant de six femmes et six hommes.

Pour son année d’activités 2020-2021, la CCKL continue d’avoir à cœur le succès et souhaite la santé financière des entreprises de la région qui, comme nous le savons, ont reçu un dur coup à cause de la pandémie. La CCKL veut continuer d’offrir un support et la représentation nécessaire pour que nos entreprises locales soient entendues, dans les dossiers comme la pénurie de main-d’œuvre, l’achat local, le développement du commerce électronique, le problème de relève chez nos entreprises et offrir les outils nécessaires afin de garder nos entreprises compétitives et notre économie locale en santé. « Nous continuerons à développer notre collaboration avec les partenaires du milieu et nous demeurerons à l’écoute du milieu des affaires », ajoute M. Vincent Bérubé, président.

Conseil d’administration 2020-2021

Exécutif : président —Vincent Bérubé (Buro Grill et Bar) ; vice-président —Francis Paradis (BTLP avocats) ; trésorière — Audrey Lavoie (RCGT) ; secrétaire —Claude Robitaille (Immeubles Robitaille et Marchand) ; administrateurs : Joël Bourque (Développement économique La Pocatière — DELP) ; Robin Brisebois ; Maighan Gagnon (Le Vivoir) ; Dominique Gaudreau (MRC de Kamouraska) ; Mathieu Légaré (Desjardins Entreprises Côte-du-Sud) ; Julie Trudel-Lefebvre (École polyvalente La Pocatière) et Valérie Rancourt-Grenier (Groupe L & G Cloutier).

Valérie Rancourt-Grenier, copropriétaire et directrice ressources humaines & marketing pour le Groupe L & G Cloutier et Maighan Gagnon, présidente et cofondatrice du Vivoir.