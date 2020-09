La MRC investit dans le réaménagement de l’écocentre de La Pocatière

Le 9 septembre dernier, au terme d’un processus d’appel d’offres, le conseil de la MRC de Kamouraska a octroyé un contrat de près de 100 000 $ pour des travaux qui seront effectués au cours des prochaines semaines à l’écocentre de La Pocatière.

Ce réaménagement vise à améliorer la sécurité du site, à en augmenter la fonctionnalité, et à permettre une meilleure fluidité des opérations autant pour les citoyens que pour le personnel. L’écocentre de La Pocatière sera donc fermé pour rénovation du 30 septembre au 19 octobre 2020.

Une part importante de l’investissement sera utilisé pour agrandir la plateforme de déchargement, ce qui permettra d’accueillir plusieurs citoyens en même temps et de réduire le temps d’attente lors des périodes de plus grandes affluences.

De plus, la configuration du site sera améliorée par la relocalisation du poste d’accueil et par la création d’un parcours à sens unique mieux balisé pour les déplacements des utilisateurs. Ces modifications simplifieront la gestion du trafic sur le site.

Enfin, pour faciliter la gestion des matières résiduelles par les responsables de l’écocentre, un nouvel enclos sera construit pour faciliter le classement et l’entreposage du métal, des pneus et des agrégats.

« Au nom de mes collègues du conseil de la MRC, je souligne l’importance de cet investissement qui améliorera de façon significative les opérations de l’écocentre de La Pocatière, et ce, au bénéfice des citoyens », a précisé M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

L’équipe de Co-éco, l’organisme qui gère les activités de l’écocentre, reçoit la nouvelle de cette modernisation des infrastructures du site avec beaucoup d’enthousiasme : « la fréquentation des écocentres ne cesse d’augmenter ces dernières années. Nous voulons saluer la décision de la MRC d’investir dans des installations qui seront fort probablement encore plus fréquentées en 2021. Nous invitons les résidents du Kamouraska à utiliser les services de l’écocentre de Saint-Pascal pendant les rénovations du site de La Pocatière. Notre équipe sera en poste, et bien motivée à recevoir les utilisateurs dans un lieu encore plus fonctionnel, le mardi 20 octobre prochain dès 8 h », a conclu M. Sylvain Hudon, président du CA de Co-éco.

Ce sont les Entreprises Gilbert Cloutier Inc. qui assureront les travaux de réaménagement du site.