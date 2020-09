La Pocatière : Étude réclamée pour la sécurité des cyclistes

La Ville de La Pocatière demande au ministère des Transports de faire une étude afin d’améliorer la sécurité sur les tronçons cyclables de la route du Quai, donnant accès à la Route Verte dans la Grande-Anse à partir de la Maison du Kamouraska. L’augmentation du nombre de cyclistes dans ce secteur est à l’origine de cette demande, de mentionner le maire Sylvain Hudon.

La résolution a été adoptée en juillet dernier par le conseil municipal et la demande englobe également l’intersection de la route du Quai, de la route 132 et de la 2e Rue Guimond.

« Le flux de circulation est quand même important à l’intersection et la visibilité n’est pas à son meilleur non plus pour les cyclistes, lorsqu’il y a du transport lourd qui s’engage sur la 132 pour se rendre à la station-service à proximité », indique le maire.