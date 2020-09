La rentrée aussi à l’Institut de technologie agroalimentaire

Des membres du personnel de l’ITA.

La session d’automne débute à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA). Un mode d’enseignement hybride est proposé cet automne, qui comprendra à la fois des cours pratiques en classe à l’ITA et des cours théoriques en ligne de façon synchrone.

Le personnel des campus de Saint-Hyacinthe et de La Pocatière est à l’œuvre depuis plusieurs semaines en vue d’offrir un cadre pédagogique optimal, en dépit de la situation inhabituelle liée à la COVID-19.

« Toutes les équipes sont proactives afin de développer des méthodes d’accompagnement pour les étudiantes et les étudiants qui sont personnalisées et dynamiques », explique la sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA, Mme Louise Leblanc. « Les mesures mises en place permettront une expérience scolaire, éducative et sociale stimulante, et ce, dans le respect rigoureux des directives de la santé publique et dans la perspective de favoriser la réussite scolaire. Bien que l’expérience étudiante proposée cet automne soit inédite, elle sera néanmoins fidèle à la personnalité de l’Institut ».

La première semaine d’activités comprenait des activités d’intégration, d’adaptation, de consolidation et de lancement des cours et permettait d’accueillir et d’outiller les étudiants pour la session hybride à venir en leur donnant l’occasion de rencontrer leurs collègues de classe et leurs professeurs.

Des ateliers seront offerts pour bien munir les étudiants quant aux différents modes d’enseignement et à l’utilisation des outils informatiques. Des ateliers d’accompagnement et de gestion des études seront aussi proposés. En outre, une ligne d’aide a été mise en place sur Teams de Office 365 pour soutenir les étudiants et résoudre leurs questions d’ordre technique tout au long de la session. Encore une fois, on prêtera une attention particulière à ceux et à celles qui feront leur entrée à l’ITA, de même qu’aux étudiants ayant des besoins particuliers.

L’ITA offre une grande variété de services aux étudiants, tels que des centres d’aide (tutorat), de l’aide pédagogique individuelle (cheminement scolaire), un service psychosocial, des services adaptés, de l’aide financière (prêts et bourses), des activités d’animation de la vie étudiante et des centres multimédias. Si tout le personnel est accessible en tout temps par l’entremise de Teams ou de MIO de Omnivox, des services seront également assurés tous les jours sur place dans chacun des campus par une partie du personnel. De plus, une salle de télécommunications sera disponible pour les étudiants qui souhaitent une rencontre à distance en toute confidentialité concernant un service professionnel et qui ne bénéficient pas de l’environnement adéquat chez eux.4