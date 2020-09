La session d’automne 2020 est lancée au Cégep de La Pocatière

Le 24 août dernier, c’est dans la bonne humeur et avec une certaine fébrilité face au contexte particulier de cette rentrée que le personnel du Cégep de La Pocatière a accueilli près de 950 étudiants, soit 760 au campus de La Pocatière, 154 à celui de Montmagny et 61 à Témiscouata-sur-le-Lac, dans le respect complet des directives de la Santé publique.

Si la pandémie entraine des changements majeurs dans le monde de l’enseignement, les nombreuses mesures sanitaires existantes n’ont pas gâché la fête pour autant. « Nous étions vraiment heureux de voir enfin des étudiants sur les campus, une première depuis mars. Conscients que la prochaine session sera bien différente, tous les membres du personnel ont travaillé fort pour que la rentrée 2020 soit stimulante et informative, tout en gardant un côté humain malgré la distanciation physique. On peut dire que c’est mission accomplie!» explique Mme Marie-Claude Deschenes, directrice générale. D’ailleurs, une attention particulière a été portée aux étudiants de première année pour faciliter leur intégration au milieu collégial, notamment par le biais de webinaires préparatoires.

La direction du Cégep se veut rassurante pour tous : la sécurité des membres du personnel et des étudiants demeure la priorité numéro un. Les mesures sanitaires mises en place sont nombreuses et sérieuses : stations de lavage de main (savon et eau), déclaration de l’état de santé en ligne, routines de nettoyage des installations adaptées, plexiglass dans chaque classe et bureaux d’accueil, couvre-visages et matériel de protection individuelle offerts, accès limité aux espaces communs et aux résidences, etc. Dans l’éventualité d’une seconde vague ou d’une éclosion dans l’établissement, un solide plan d’intervention est en place pour assurer une réponse rapide et efficace.

À l’instar des autres cégeps, les cours seront dispensés en formule hybride, soit une partie en présence et une partie à distance (en mode synchrone). Des suivis constants sont également prévus avec les étudiants. « Enseigner et offrir des services d’accompagnement (psychologue, aide pédagogique individuelle, etc.) à distance comportent son lot de défis. J’ai une équipe motivée à tout mettre en œuvre pour assurer la réussite de nos étudiants et j’ai confiance que nous allons y arriver ».

Il faut dire que le confinement vécu au printemps dernier a permis de s’adapter et de réunir les conditions gagnantes pour dispenser une formation de qualité pour tous les étudiants. L’espace disponible dans chacun des campus permettra d’accueillir tous les étudiants au moins une fois par semaine, ce qui favorisera l’enseignement pratique propre aux formations techniques (laboratoires, etc.) ainsi que le développement d’un sentiment d’appartenance.

Le Cégep de La Pocatière constate une diminution de 8% de sa population étudiante totale par rapport à l’année dernière. Cette baisse est attribuable en grande partie aux étudiants internationaux qui ont dû renoncer à faire le voyage faute d’avoir obtenu leur Visa d’étudiant avant le 18 mars. La direction a bon espoir de pouvoir accueillir une cohorte plus importante d’étudiants internationaux en 2021 et lorsque la situation sanitaire le permettra.