La tournée des Récolte du partage de collecte de fruits et de légumes est de retour. Trois événements de collecte organisés par Soupe au bouton, en collaboration avec différents partenaires du milieu, auront lieu cette semaine.

Notons entre autres : le jeudi 24 septembre au Marché Tradition COOP de Saint-Pamphile, entre 10 h et 17 h. Les surplus de jardins seront les bienvenus et les personnes qui souhaitent contribuer pourront acheter un sac de fruits et/ou de légumes en plus à l’épicerie pour en faire don pour la sécurité alimentaire. Les dons récoltés à Saint-Pamphile seront quant à eux redistribués dans L’Islet-Sud.