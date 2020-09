La Ville de La Pocatière souhaite un rehaussement de la responsabilité collective

La clinique de dépistage de la COVID-19 à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

La Ville de La Pocatière souhaite rappeler à ses citoyens l’importance de respecter les mesures sanitaires mises en place afin de limiter l’éclosion de COVID-19.

Nous vous rappelons que les rassemblements dans une résidence privée doivent respecter la règle des 10-3-2, c’est-à-dire se limiter à un maximum de dix personnes, provenant d’un maximum de trois ménages et maintenir une distance de 2 mètres entre les gens qui n’habitent pas à la même adresse.

Il est aussi important de noter que le port du masque est toujours obligatoire dans tous les lieux publics et la distance de 2 mètres doit être maintenue en tout temps.

La Ville de La Pocatière demande également aux étudiants qui ont participé aux nombreux partys privés ou qui ont été en contact avec des participants de ces fêtes à se faire tester et à offrir leur pleine collaboration au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent qui procède aux enquêtes épidémiologiques. C’est une responsabilité envers vos collègues étudiants, vos professeurs ainsi qu’envers les citoyens de votre ville d’adoption. Les gens de la région ont été très respectueux des consignes depuis le début de la pandémie et nous souhaitons les remercier, mais il est impératif de continuer à prendre les mesures d’hygiène nécessaires pour limiter l’éclosion que l’on connaît actuellement.

La Ville souhaite donc un rehaussement de la responsabilité collective de tous afin d’éviter la transmission secondaire dans notre communauté, puisque c’est tous ensemble que nous ferons la différence.