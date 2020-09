Le Bas-Saint-Laurent près du palier orange

Le Directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent a admis «qu’on est plus proche de la ligne vers le orange que la ligne vers le vert», suite au passage officiel de la région au palier jaune.

Le Bas-Saint-Laurent a beaucoup d’indicateurs qui pointent vers le palier orange. «Sur la transmission et le nombre de cas, on est proche du palier orange. Si le nombre de cas diminuait, ça nous encouragerait. La demande sur nos hospitalisations, ce n’est pas le critère qui nous inquiète», a dit Sylvain Leduc.

Il a toutefois précisé que des mesures de protection ont déjà été mises en place avant même le passage à la préalerte jaune.

«Des appels à la vigilance ont été faits pour des gens qui ont fréquenté des fêtes et bars. De 200 tests, nous sommes passés à 1600 tests par jour», donnent-ils en exemple.

Des discussions ont aussi été entreprises avec les élus municipaux. «On leur demande de rehausser la vigilance et le respect des mesures de distanciation dans leurs services, que ce soit culturel ou sportif», a dit le Dr Leduc.

L’enjeu du respect des consignes est toujours entier, une semaine après le début de l’éclosion majeure. La Santé publique demande à toutes les personnes qui ont un diagnostic positif ou celles à qui on demande de passer un test, de rester en isolement. On leur demande de collaborer avec la Santé publique.

«On interpelle la Sûreté du Québec pour augmenter significativement les inspections. Si jamais des ordonnances légales étaient nécessaires pour faire des isolements, on va le faire. On a des gens qui nous narguent et nous disent «oui, oui». Si 20 % des gens ne respectent pas l’isolement, ça crée beaucoup de dommages», a déploré le Dr Leduc.

Mentionnons qu’en date d’aujourd’hui, on compte quelques cas dans des écoles secondaires et primaires de la région, dont l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, deux chez du personnel du CISSS dont la contamination provient de la communauté et un cas dans une résidence de personnes âgées à Rivière-du-Loup.