Le Bas-Saint-Laurent se mobilise autour de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles

À l’occasion de la 18e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2020, les actrices et acteurs en immigration des huit MRC du Bas-Saint-Laurent s’unissent autour de la thématique : « Notre Bas-Saint-Laurent en commun, des mots qui se rencontrent ».

Dans chacune des MRC de la région, diverses activités s’adressant à l’ensemble de la population bas-laurentienne se tiendront tout au long de la semaine. Projections de films, activités dans les bibliothèques, ateliers de cuisine et expositions seront notamment proposés afin de favoriser les rencontres et le dialogue entre les cultures.

À l’échelle régionale, une activité d’écriture rassemblera virtuellement tout le Bas-Saint-Laurent. Les Bas-Laurentiens sont d’ores et déjà invités à envoyer un texte de leur composition ayant pour fil conducteur la diversité culturelle. Les poèmes, proses, haiku, slams et contes reçus pourront être diffusés publiquement, sur un support virtuel, mais aussi dans des lieux publics du territoire. Pour accompagner les auteurs débutants, amateurs ou confirmés, le comité organisateur proposera des ateliers virtuels d’écriture durant la semaine du 5 octobre. Les créations littéraires sont à transmettre via un Google Forms (https://bit.ly/32UnjDg) d’ici le 12 octobre.

La SQRI vise à mettre en lumière la contribution des Québécoises et des Québécois de toutes les origines au développement et à la prospérité du Québec. Elle a aussi pour but de favoriser les rapprochements ainsi que les échanges entre ceux-ci. Soulignons que la programmation de la SQRI 2020 est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre de son programme Mobilisation-Diversité. Précisons que ce programme a pour but d’appuyer des projets favorisant la pleine participation en français des personnes immigrantes à la société et de réunir les conditions propices à l’attraction et à l’établissement durable dans les régions du Québec.