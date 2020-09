Le Big Wolf’s Backyard à Rivière-Ouelle est annulé

Le Big Wolf’s Backyard qui devait se tenir à Rivière-Ouelle a été annulé par les organisateurs en raison de la recrudescence du virus dans les dernières semaines et des récentes annonces gouvernementales.

L’événement devait initialement se tenir la fin de semaine du 18 juillet et avait déjà été reporté une première fois.

« Nous avons cru jusqu’au bout que cette première édition du Big Wolf’s Backyard pouvait être possible, mais force est de constater que les astres ne sont pas bien alignés cette année », indique Yvan L’Heureux, instigateur du projet.

Celui-ci explique que plus de la moitié des participants encore inscrits provenaient des régions dont le code de couleur est maintenant orange et où les déplacements interrégionaux ne sont pas recommandés. Plusieurs athlètes ont aussi signalé leur inconfort à participer à l’événement, ou encore, ont confirmé leur absence. De 150 participants prévus initialement, ce n’est donc plus qu’une soixantaine qui était encore inscrite, un nombre qui continuait de s’effriter de jour en jour.

Rappelons que la course se présentait d’abord comme un événement international, avec des athlètes de six pays différents ainsi que de plusieurs autres provinces canadiennes.

« Nous souhaitons que cette compétition se déroule dans le plaisir et la camaraderie. C’était l’objectif principal visé avec le Big Wolf’s Backyard. Le plaisir, la joie du dépassement, le partage. Dans le contexte actuel, nous ne croyons plus que le plaisir sera au rendez-vous tel que nous le souhaiterions », tient à souligner l’instigateur.

L’organisation invite plutôt les participants à faire leur propre Big Wolf’s Backyard à la maison, cette fin de semaine. Chaque heure, à compter de 8 h ce samedi 26 septembre, une publication sera publiée sur la page Facebook de l’événement où les participants pourront partager leurs courses respectives de 6,706 km (en photos, cartes ou lien Strava).

Bien que la compétition restera amicale et non compétitive, sans aucun gagnant officiel, les organisateurs souhaitent que les participants puissent s’amuser à tester la formule du Big Wolf’s Backyard cette année.

Quant à la véritable édition du Big Wolf, les participants sont invités à se donner rendez-vous l’année prochaine, la fin de semaine initiale qu’aurait dû se tenir la course, soit celle du 17 juillet 2021, en souhaitant que la situation s’améliore au cours des prochains mois. Rivière-Ouelle demeurera le site de prédilection pour la prochaine édition. Les participants 2020 pourront être transférés à 2021 sans frais et sans devoir soumettre de nouveau leur candidature au comité de sélection.