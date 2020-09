Le Kamouraska et la Grande-Anse, premier livre de « Passeurs de mémoire »

Parcours Fil Rouge a accepté la proposition des Éditions GID de publier un livre qui tire son inspiration de son projet Passeurs de mémoire, lancé en 2019 au Kamouraska.

Motivées par la richesse et la variété des contenus et par l’originalité de l’approche « territoire, histoire et contributions de familles », les Éditions GID propose ici un livre conçu comme un calepin de voyage. Chaque numéro de la collection s’intéresse à un territoire du Québec et à son histoire faite par des familles, qu’elles soient les pionnières de l’époque de la Nouvelle-France ou qu’elles aient gagné la région au fil des décennies.

Par leurs gestes, leurs engagements dans la société, leurs contributions au développement de la région, des hommes et des femmes, parfois célèbres, mais plus souvent méconnus, donnent une identité à un territoire et insufflent aux générations à venir un fort sentiment d’appartenance au milieu. Chaque numéro expose, en mots et en images, les faits saillants de la présence des familles sur le territoire et fait découvrir quelques membres de chacune d’entre elles. Le premier titre de la collection Passeurs de mémoire couvre le territoire du Kamouraska et de la Grande-Anse et l’histoire des 24 familles choisies pour les circuits Passeurs de mémoire. L’historien John R. Porter signe une préface inspirée. L’historien, co-auteur et éditeur Serge Lambert, également président des Éditions GID, rédige une introduction aussi consistante que pédagogique qui traite de l’arrivée des colons européens dans le contexte qui prévalait à cette époque et aborde divers sujets touchant plus d’une famille. L’avant-propos de Doris Girard, présidente de Parcours Fil Rouge et co-auteure du livre avec Serge Lambert et la collaboration de Maude Gamache-Bastille, retrace la genèse de Passeurs de mémoire et situe le livre dans ce chantier. Selon elle, « en juxtaposant l’histoire de ces 24 familles de bâtisseurs, le livre donne vie et chair à l’histoire d’un territoire. »

L’histoire qui l’intéresse, c’est la petite histoire qui raconte la grande, qui trace les lignes entre hier et aujourd’hui, qui nous aide à décrypter l’actualité et à réfléchir le monde dans lequel nous vivons. Passeurs de mémoire de Parcours Fil Rouge intègre maintenant plus d’une composante. En plus des 24 circuits généalogiques kamouraskois passeursdememoire.com, la découverte de l’histoire des familles choisies intègre depuis cet été la visite à La Pocatière et à Rivière-Ouelle de quatre Marqueurs Familles et du Mémorial au cimetière Notre-Dame-de-Liesse.