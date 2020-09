Le Rendez-vous des Grandes-Gueules et le Musée de la mémoire vivante présentent Alexis Roy alias Dr Frog

Le Musée de la mémoire vivante est un partenaire de longue date du Rendez-vous des Grandes-Gueules — festival de contes de Trois-Pistoles. Cette année, le Musée vous présente Alexis Roy alias Dr Frog dans le cadre des Rendez-vous s’épivardent, le 11 septembre à 19 h 30.

Alexis Roy est un clown thérapeutique. Un métier très sérieux qui implique évidemment un grand talent d’improvisateur, un imaginaire débordant, mais aussi de la psychologie et le don de soi. Entre le récit de vie et la légende, Alexis raconte ses histoires d’hôpital lorsqu’il devient Dr.Frog.

Il confie : « Les enfants malades, la famille et les aînés en CHSLD font partie de mes plus belles rencontres humaines. J’y ai découvert le courage, la résilience, mais aussi le désespoir et la souffrance. Je peux dire après 18 ans de clown thérapeutique que le clown est un archétype puissant qui par sa joie et son énergie entre en relation directe avec le cœur et le centre de l’être de ceux qu’il côtoie. De ces rencontres ont émergé des histoires humaines fabuleuses. Je vous les partage tout en leur donnant un souffle d’imaginaire. » C’est un rendez-vous au Musée de la mémoire vivante (710, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli).