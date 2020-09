Les Arts de la Scène dans le LÀ-MAINTENANT

Ludovick Bourgeois sera en spectacle le 20 novembre à la Salle Edwin-Bélanger.

Les Arts de la Scène de Montmagny ont décidé de vivre LÀ-MAINTENANT. Plus qu’une philosophie, ce mouvement culturel auquel se sont joints plusieurs producteurs, artistes et salles de spectacles du Québec donne également le nom à la programmation automne 2020 du diffuseur magnymontois, dévoilée le 9 septembre.

Christian Noël n’a jamais été de ceux qui se croisent les bras et qui regardent le train passé. Pour le directeur général des Arts de la Scène de Montmagny est son équipe, il était impensable de mettre la saison automnale entièrement sur pause le temps que la pandémie de la COVID-19 ne soit plus qu’un mauvais souvenir derrière nous.

« Plusieurs salles ont choisi d’attendre. Nous, avec 25 000 clients par année, on s’est dit qu’on ne pouvait pas se permettre de ne rien offrir. Comme diffuseur de spectacles, on a la responsabilité de donner accès aux gens aux arts de la scène, beau temps mauvais temps », déclare-t-il.

Cette saison ne sera donc pas celle des grands profits. Christian Noël le dit sans détour, dans le contexte actuel, c’est pratiquement impossible. Avec une possibilité de 58 places sur 130 au Cabaret Cogeco, 88 sur 250 à la Salle Promutuel Assurance et 188 à 200 à la Salle Edwin-Bélanger, sans parler des coûts liés à l’application des directives sanitaires édictées par la santé publique, la rentabilité est inévitablement affectée.

Par contre, la saison automne 2020 sera un beau concentré de rendez-vous incontournables avec la présentation de plusieurs grands noms de l’humour et de la chanson qui ont notamment accepté de maintenir leurs tournées malgré les circonstances, et pour la plupart à cachet réduit. Si la situation de la COVID-19 évoluait au point de compromettre la tenue de ces rendez-vous, les Arts de la Scène s’ajusteront, promet Christian Noël. Mais déjà, le directeur général assure que des mesures sanitaires exemplaires ont été prises par son organisation et que les contacts seront réduits au maximum afin que les spectateurs puissent profiter de leurs soirées l’esprit tranquille.

« On croit que notre programmation répond bien à ce besoin de divertissement et d’animation culturelle que les gens recherchent dans le milieu, dans les circonstances. Depuis le lancement, on est très surpris de l’engouement qu’elle suscite auprès de nos membres », ajoute-t-il.

Formule hybride

Autre particularité de cette programmation, sept des 20 spectacles à présenter le seront en formule hybride. Ainsi, ceux qui ne veulent pas se déplacer en salle pourront assister à la représentation en temps réel dans le confort de leur salon. À l’achat d’un billet, un lien sécurisé avec mot de passe unique sera donné au spectateur. Celui-ci pourra se connecter de chez lui et assister à la représentation.

« Le système a été testé et éprouvé. Il sera impossible pour le détenteur d’un billet de partager sa diffusion avec quelqu’un d’autre, car autrement il sera déconnecté. Le lien est actif que pour une seule adresse IP à la fois », explique le directeur général.

La mise en vente des billets en admission générale débutera le jeudi 17 septembre. Consultez la programmation automne 2020 au adls.ca.