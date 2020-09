Les bureaux de Service Canada de la circonscription rouvriront à la mi-octobre

Après avoir dénoncé que la réouverture des Centres de Service Canada au public se limitait seulement aux grandes villes en juillet dernier, le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux accueille avec anticipation la réouverture prévue des trois bureaux de sa circonscription à la mi-octobre.

«Mon équipe et moi nous sommes fait un plaisir d’accompagner autant que possible les citoyen(ne)s de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup dans leurs démarches auprès du gouvernement du Canada au cours des derniers mois difficiles, a rappelé le député Bernard Généreux. Mais évidemment, il y a des démarches qui nécessitaient un contact direct avec Service Canada, et je me réjouis que les services à leurs bureaux seront enfin disponibles après plusieurs mois de fermeture.»

En effet, après des interventions du député auprès du ministre du Développement social Ahmed Hussen pour dénoncer la situation suite aux phases 1 et 2 de réouverture cet été, les bureaux de Montmagny (37, avenue Sainte-Brigitte Sud), La Pocatière (708, 4e Avenue, Les Cours Painchaud, suite 103) et Rivière-du-Loup (298, boulevard Armand-Thériault, 2e étage) rouvriront à la mi-octobre pour la troisième phase du processus. M. Généreux avait férocement milité pour cette réouverture en soutenant que depuis la mi-mars, les usagers sont privés des services en personne et doivent se rabattre sur l’option de parcourir des centaines de kilomètres vers Rimouski ou Lévis pour tenter dénouer l’impasse dans leurs dossiers.

Selon les communications officielles, provenant du directeur du Services aux citoyens de Centre Service Canada, les usagers sont néanmoins grandement encouragés à effectuer leur demande en ligne en raison des mesures sanitaires mises en place qui limitent la capacité d’accueil ainsi que de la configuration des centres.