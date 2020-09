Les Centraide du Québec lancent un vaste appel à la générosité pour les populations vulnérables

Anik Briand, coprésidente de campagne. Photo : SADC Kamouraska.

Un vaste appel au soutien des personnes vulnérables est lancé par les Centraide du Québec qui démarrent leur campagne de collecte de fonds dans 18 régions.

Ce grand mouvement de solidarité représente un soutien essentiel pour les 1 500 organismes communautaires associés à Centraide qui offrent des services de première nécessité à plus de 1,5 million de Québécois et Québécoises.

« La crise du printemps dernier a mis en lumière les inégalités existantes chez nous, en plus de vulnérabiliser des personnes qui n’avaient jamais eu besoin des services d’organismes communautaires auparavant. La campagne qui démarre aujourd’hui est cruciale pour épauler ces organismes qui viennent en aide jour après jour aux membres les plus vulnérables de nos communautés. En cette période de crise, Centraide est plus pertinent que jamais pour raffermir le filet social qui nous unit », mentionne Valérie Quimper, directrice régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent.

Selon un sondage Léger réalisé en juillet pour l’Institut Mallet, 71 % des Québécois et Québécoises ont effectué un don à une cause sociale, communautaire ou humanitaire depuis le début de la pandémie. Au cours des six prochains mois, 78 % des personnes sondées ont l’intention de faire un premier don ou un don supplémentaire.

Il faut dire que le taux de chômage est demeuré à près de 10 % en juillet, et les demandes dans les banques alimentaires sont source d’inquiétude alors qu’elles ont jusqu’à triplé dans les derniers mois.

Face à la crise, les Centraide du Québec ont répondu présents. Des fonds d’urgence ont été créés partout dans la province, dont ici, au Bas-Saint-Laurent. Les différents paliers de gouvernement, ainsi que des fondations reconnues, des entreprises et des donateurs. trices ont fait confiance à l’expertise de Centraide pour allouer les fonds là où se trouvent les besoins.

Cet automne, Centraide Bas-Saint-Laurent et ses deux coprésidents de campagne, Anik Briand et Jocelyn Lavoie, reviennent à l’essentiel afin d’assurer que les besoins de base de chacun et chacune soient comblés. Ensemble, donnons l’essentiel.