Les Chevaliers de Colomb L’Islet distribuent 6600 $

Dave Alexandre, École Saint-Francois-Xavier, enseignant classe 6e année intensif.

Les Chevaliers de Colomb, conseil de L’Islet, contribuent depuis plusieurs années au soutien communautaire de L’Islet et Saint-Cyrille, parfois en bénévolat pour soutenir les organismes communautaires dans leurs activités et aussi d’une façon plus directe sur le plan financier.

Les organismes soutenus sont variés, soit en appui à la jeunesse, aux aînés, aux handicapés et en l’église locale. Le conseil des Chevaliers de Colomb de L’Islet, par l’intermédiaire de sa campagne annuelle des œuvres charitables (les fameux billets des Chevaliers), a pu distribuer localement 6600 $ aux organismes de L’Islet et Saint-Cyrille.

Les bénéficiaires sont le Village des Sources en soutien aux jeunes de l’école Bon Pasteur, la ligue Navale Succursale L’Islet développement de leadership jeunesse, l’École Saint-François-Xavier (classe 6e année voyage immersion anglaise, classe apprentissage pour achat en soutien aux élèves en difficulté) et Popote roulante L’Islet, soutien aux aînés et malades, ainsi que Valorizaction en soutien aux handicapés et bien sûr un soutien aux trois fabriques du territoire.