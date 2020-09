Les organismes communautaires en préparation pour la deuxième vague

Le milieu communautaire est en mode prévention et est organisé en vue d’une deuxième vague.

Dès l’annonce du déconfinement en mai dernier, les organismes communautaires membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet ont emboîté le pas dans les demandes de financement regroupées et les regroupements d’achats afin de s’équiper en matériel de protection individuelle et de fournitures sanitaires, autant pour leur équipe de travail que pour leurs membres.

En collaboration avec la Maison des Jeunes des Frontières du Sud (fiduciaire), la CDC a obtenu un financement de la Fondation Québec Philanthrope afin de procéder à l’achat de matériel de protection individuelle et de fourniture sanitaires pour des organismes communautaires de Montmagny-L’Islet, afin que ces derniers diminuent leurs dépenses dans ce nouveau poste budgétaire et qu’ils maintiennent les services à la population de manière sécuritaire.

« Ça donne un coup de main aux organismes qui doivent actuellement planifier et gérer le retour de leurs activités, tout en assurant un environnement sécuritaire pour leurs employés et employées, ainsi que pour les bénéficiaires, ce qui peut vite devenir un casse-tête dans la situation actuelle puisque le territoire est maintenant en zone jaune », mentionnent Claire Jacquelin et Guy Drouin, à la codirection de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

De plus, le bureau de la députée et ministre Marie-Ève Proulx a mandaté la CDC ICI Montmagny-L’Islet afin de procéder à l’achat et à la distribution de couvre-visage pour les populations plus vulnérables dans le secteur de la MRC de L’Islet. Ce sont près de 200 couvre-visages qui seront distribués via les organismes ou les partenaires à des populations vulnérables adultes et enfants.