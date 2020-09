LHCS Molson Coors : L’Impérial de Saint-Pascal en sabbatique

Photo : Facebook L’IMPÉRIAL DE ST-PASCAL.

L’Impérial de Saint-Pascal ne sera finalement pas de l’alignement 2020-2021 de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Coors. La réalité sanitaire actuelle et la viabilité financière de l’équipe à long terme sont les principaux facteurs à l’origine de cette décision.

Rappelons que le mois dernier, L’Impérial avait demandé à la Ligue un délai afin d’analyser correctement la viabilité financière d’un retour sur la glace pour la prochaine saison. Celle-ci avait alors donné jusqu’au 11 septembre à la formation pour rendre sa décision. L’Impérial a finalement choisi de jouer de prudence.

« Avec une assistance qui ne peut pas dépasser 90 personnes au Centre sportif de Saint-Pascal, la viabilité financière ne pouvait pas être au rendez-vous. Aucune démarche officielle n’avait donc été entamée auprès des commanditaires. Il faut dire qu’on s’attendait aussi clairement à une baisse à ce chapitre. Bref, on ne pouvait pas se permettre de mettre en péril l’avenir de l’organisation avec un déficit majeur », mentionne le président de la formation, Éric Lemelin.

Au-delà de la réalité financière, le contexte sanitaire a énormément pesé dans la balance, d’indiquer le président. Les cas de la COVID-19 étant de plus en plus nombreux dans la région depuis quelques jours, la formation ne voulait pas prendre le risque de mettre en péril la santé de ses joueurs, celle des autres équipes, des partisans ou même des membres de son organisation.

« Quand la situation sera redevenue normale, on pourra prendre une décision pour ramener le hockey à Saint-Pascal », ajoute Éric Lemelin.

En attendant, les joueurs attachés à la formation peuvent être repêchés par les autres équipes de la Ligue. Ils regagneront les rangs de l’Impérial lorsque la formation choisira de reprendre du service au sein du circuit.

Consciente que la dernière formation à avoir prit une année sabbatique — les Forestiers de Saint-Pamphile — n’a jamais depuis retrouvé le chemin de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Coors, L’Impérial a tenu à rassurer ses partisans quand à l’avenir de l’équipe. « L’organisation va demeurer active durant la pause. Personne n’est intéressé à fermer les livres », a indiqué Éric Lemelin.

Les Seigneurs

En ce qui a trait aux Seigneurs de La Pocatière, rappelons que la formation avait fait la même demande que L’Impérial le mois dernier et qu’elle doit également faire connaître sa décision d’ici la fin de la journée. Questionné à cet effet, le président de l’équipe, Vincent Bérubé, a déclaré au Placoteux que « l’organisation désirait une saison plus que tout et qu’elle travaillait fort pour en avoir une ».

Plus de détails à venir.