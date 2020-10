L’Islet demeure en zone orange

La MRC de L’Islet demeurera finalement en zone orange. Le députée et ministre de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx en a fait l’annonce sur sa page Facebook le 30 septembre, environ 6 h avant l’entrée en vigueur du palier rouge initialement décrété par la Santé publique, deux jours plus tôt.

Rappelons que l’ensemble des maires de la MRC, ainsi que la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet s’étaient mobilisés afin d’exclure L’Islet de la zone rouge, à même titre que les MRC de Portneuf, de Charlevoix et de Charlevoix-Est dans la région de la Capitale-Nationale.

De tout Chaudière-Appalaches, la MRC de L’Islet est celle qui compile le moins de cas positifs à la COVID-19 depuis le début de la pandémie en mars dernier, avec un total de 20. En date du 30 septembre, seulement un cas était d’ailleurs toujours actif sur ce territoire d’environ 18 000 habitants.

« La Santé publique a réévalué la situation et a pris la décision de maintenir Montmagny-L’Islet et Les Etchemins au palier orange. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour nos restaurants, bars et salles de spectacles qui pourront demeurer ouverts », a écrit Marie-Eve Proulx, ajoutant qu’il était impératif pour les gens de ces trois MRC de continuer à suivre les consignes de la Santé publique en cette période pandémique.