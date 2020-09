L’Islet en zone orange : Situation observée de près par les élus

Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. Photo : Archives Le Placoteux.

Chaudière-Appalaches a basculé en zone orange, alors que L’Islet ne vit pas d’éclosion majeure de COVID-19. Les élus observent de près l’impact de ce statut sur l’économie, mais constate jusqu’à présent que l’impact n’est pas « énorme ». Le maire de Saint-Jean-Port-Joli estime qu’il n’y a pas d’intervention à faire pour le moment.

Essentiellement, les bars ne doivent plus servir d’alcool après 23 h et les restaurants ne peuvent plus asseoir plus de six personnes ensemble à la fois. Ces contraintes ne causent pour le moment aucun problème majeur qui nécessiterait une intervention dans L’Islet, selon le maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron.

« Pour le moment, on n’a pas de signal qu’il y a un impact énorme au niveau de l’économie. On regarde ça d’un œil très présent pour voir s’il peut y avoir des conséquences. En restauration, passer de 10 à six au niveau des tables, on peut toujours travailler avec cela. Ce qui nous inquiétait vraiment, ça aurait été de demander aux bars et aux restaurants de fermer complètement (leurs salles à manger) », a dit le maire.

Il n’exclut toutefois pas de devoir intervenir si jamais la situation se corse et que les limitations sont augmentées, alors que la situation dans la sous-région qu’est L’Islet dans Chaudière-Appalaches demeurerait stable.

« Si ce changement de couleur amène de grosses différences au niveau de l’économie, c’est sûr et certain qu’on va intervenir. Présentement, le commerce continue, si on peut dire. Les industries ne sont pas arrêtées. Si l’on monte à un niveau plus élevé, c’est certain qu’il y aura des discussions au niveau de la région », a-t-il ajouté.

La MRC de L’Islet croit que le fait de basculer en alerte orange permet de faire réagir la population et de les inciter à faire encore plus attention. « On est dix MRC et l’idée c’est d’être solidaires. On va attendre de voir si ça nuit à l’économie. Oui, on est un peu plus bas (dans le nombre de cas), mais ça peut virer de bord assez vite », a dit pour sa part le préfet de la MRC de L’Islet René Laverdière.

Vendredi, la MRC comptait trois cas actifs de la COVID-19.

Normand Caron salue par ailleurs le respect des gens de L’Islet qui suivent les consignes. Il estime qu’il faut continuer en ce sens.

« Il ne faut pas prendre de chances. On n’a pas les services de santé qu’on a dans les grandes régions. Il faut se garder une marge de manœuvre », a conclu M. Caron.