Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB : Objectif atteint à 90 %

La campagne majeure de financement de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, lancée en janvier 2019, s’est clôturée le 16 septembre 2020. Un montant exceptionnel de 3 210 043 $ a été dévoilé, atteignant 90 % de l’objectif fixé par l’organisme pour réaliser le premier Centre de jour spécialisé en soins palliatifs du territoire et assurer la pérennité des soins et services de la Maison pour les quatre prochaines années.

À ce montant s’ajoutera plusieurs dons en biens et services par divers partenaires et par les sous-traitants à la construction.

Forte de l’appui majeur de 750 000 $ provenant du Fonds d’aide aux régions (Québec), du Fonds de développement des régions du Mouvement Desjardins, du don exceptionnel de la Fondation Ariane Riou et Réal Plourde, la Fondation a également pu compter sur le soutien de précieux donateurs, dont de nombreuses familles d’impact et plusieurs familles de cœur du territoire. La Maison Desjardins poursuit maintenant la réalisation de son Centre de jour, dont la construction, débutée en juillet, devrait se terminer le 31 décembre 2020. Ainsi, un nombre croissant de personnes malades ayant reçu un diagnostic de maladie incurable pourront y recevoir des soins et services adaptés à leur condition, leur permettant, si elles le souhaitent, de demeurer plus longtemps à domicile. D’autre part, le Centre permettra de briser leur isolement tout en offrant réconfort et soutien à leurs proches pendant ces moments difficiles.

Les coprésidents de la campagne majeure de financement ont tenu à souligner le travail exceptionnel des membres du cabinet de campagne qui, par leur collaboration exemplaire et malgré la pandémie, ont su mobiliser les grandes familles du territoire autour du projet. MM. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction de Premier Tech, Guy Bonneville, président de Lepage Millwork et Serge Ferrand, directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, ont ainsi conclu : « Nous tenons à exprimer notre grande reconnaissance et nos remerciements sincères à nos généreux donateurs. Leur appui à la Fondation et au projet de Centre de jour démontre à quel point ils ont à cœur le bien-être des personnes malades du territoire. La générosité et l’apport des familles d’impact, des entreprises, des gens d’affaires et des organismes locaux, sans compter la réponse de la population à notre campagne auprès des familles de cœur, sont incomparables. Une fois de plus, nous constatons à quel point la communauté de tout le KRTB est tissée serrée et solidaire de son milieu ».

De son côté, M. Mario Dumont, porte-parole de la campagne, a tenu à transmettre sa grande fierté face à cette belle réussite. Bien qu’à distance, M. Dumont a su témoigner tant de la solidarité que de la générosité qui animent les gens du KRTB lorsqu’un projet porteur les interpelle.

Quant à Renée Giard, présidente du conseil d’administration de la Fondation, et Cyr Dumas, président du conseil d’administration de la Maison Desjardins « le projet du Centre de jour en soins palliatifs du KRTB s’avère un projet novateur et nous avons été à même d’en faire le constat durant cette période de pandémie alors que les personnes malades et leurs proches ont été confrontés à un plus haut risque de contamination. Grâce à tous ces généreux donateurs et partenaires, l’offre de services répondra plus que jamais au souhait de nombreuses personnes malades désirant demeurer à la maison le plus longtemps possible. »

Alors qu’une éclosion de cas de COVID-19 émerge actuellement au Bas-Saint-Laurent, la Fondation a choisi d’être proactive et respectueuse des donateurs et partenaires en annulant un événement de clôture qui aurait permis aux membres du cabinet, aux représentants des conseils d’administration de la Fondation et de la Maison ainsi qu’aux représentants des grands donateurs, de participer au dévoilement des résultats de la campagne et de souligner cette belle réussite collective. Pour Mme Giard, ce n’est que partie remise, puisque si la situation le permet, la Fondation souhaite profiter de l’inauguration prochaine du Centre de jour, prévu au début de l’année 2021, pour reconnaître le dévouement et la participation exceptionnelle de ces généreux partenaires.

« Notre campagne est terminée, mais l’objectif n’étant pas entièrement atteint, il est bien certain que chaque don, quel qu’il soit, contribuera à la pérennité des soins de la Maison pour les prochaines années », conclut Renée Giard. Les gens qui n’ont pu contribuer à la campagne sont donc invités à le faire directement sur le site : www.maisondesjardinskrtb.ca.