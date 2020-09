Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à l’organisme La Traversée, qui m’a accueillie, écoutée, et soutenue. On m’a donné le moyen de solutionner mon épreuve.

Je suis heureuse et rassurée de voir que La Pocatière abrite une ressource aussi efficace et essentielle, avec des personnes aussi vives et promptes à nous soutenir dans nos désarrois. Merci à vous, ce coup de pouce fut vraiment bénéfique. Longue vie à cet organisme !

Claire Bergeron, La Pocatière