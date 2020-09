Nouveaux masques lavables au profit de la Fondation de l’hôpital

Suite à un concours de photographies de paysages du Kamouraska, le comité de sélection de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a choisi quatre photos qui se sont retrouvées finalistes dans un concours ouvert au public sur le populaire réseau social Facebook.

Ce concours consistait à trouver la prochaine photo qui allait se retrouver sur le couvre-visage vendu au profit de la Fondation. Au total, ce sont 628 personnes qui ont participé au vote pour déterminer la photo gagnante, celle de Mme Mireille Sénéchal, qui a récolté plus de 58 % des votes du public : une photo d’aurores boréales au petit phare de Saint-André-de-Kamouraska. « La Fondation désire prendre part aux directives gouvernementales qui obligent le port du masque dans les lieux publics, c’est donc une occasion unique de proposer un masque aux couleurs de notre région dont les profits iront à notre organisation, une façon simple et utile d’encourager la Fondation de l’Hôpital », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président.

En 2019, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a adopté le nouveau slogan « Je soigne mon Kamouraska ». « C’est dans ce sens que nous est venue l’idée de proposer une photo de la région sur nos masques. De plus, les magnifiques points de vue ne manquent pas au Kamouraska et il était important pour nous de créer un masque original qui nous rappelle les beautés de nos paysages », mentionne Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. Vendus au profit de la Fondation, les masques lavables sont fabriqués par une compagnie québécoise. Ils sont en vente au coût de 12 $ à partir du 8 septembre sur le site Internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca. Il est également possible d’en réserver en appelant au 418 856-7000 poste 7395, car les quantités sont limitées.