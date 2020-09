Plus de 2000 masques pour la Fondation André-Côté

Depuis la fin du mois de mars, la Fondation André-Côté s’est lancée dans la fabrication de masques artisanaux. Les masques sont fabriqués par une équipe de bénévoles provenant de Québec à Saint-Antonin.

Ces dames au cœur en or ont franchi tout dernièrement le cap de 2000 masques produits. Ce sont aussi six commerces qui ont ouvert leurs portes comme points de vente, dans lesquels on trouve encore à ce jour des masques de la Fondation André-Côté au coût de 10 $ : Marché Aux Caissons de Sainte-Louise, Librairie L’Option et Uniprix de La Pocatière, Marché Royer de Saint-Pacôme, Familiprix de Saint-Pascal et Marché Richelieu de Saint-Alexandre.

À l’aube de la 2e vague annoncée et pour souligner le cap franchi des 2 000 masques, la Fondation André-Côté lance une promotion pour le mois d’octobre : trois masques pour 25 $ incluant la livraison postale. Cette promotion s’applique uniquement sur les commandes en ligne faites le site web de la Fondation André-Côté.