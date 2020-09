Près de 30 cas de plus liés en majorité aux rassemblements

Photo: Unsplash.com.

Si le bilan officiel de ce midi indiquera neuf nouveaux cas de coronavirus dans la région du Bas-Saint-Laurent, il faut en additionner une vingtaine de plus depuis 18h, hier, en date de ce vendredi matin.

La majorité de ces cas de COVID-19 sont liés aux rassemblements privés tenus entre des jeunes au Kamouraska et Rivière-du-Loup la semaine dernière. On compte aussi de la transmission secondaire, c’est-à-dire des gens atteints qui n’ont pas participé à ces rassemblements.

Ainsi, en date de vendredi matin, on compte environ 50 cas de plus qu’en début de semaine. Le nombre pourrait s’alourdir d’heure en heure. Un bilan sera fait plus tard en mi-journée par la Santé publique.

« Depuis hier, on en a une quinzaine, peut-être même une vingtaine qui vont s’ajouter graduellement », a confirmé le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, sur les ondes de CIEL-FM vendredi matin.