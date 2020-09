Promutuel Assurance du Lac au Fleuve soutient 62 récipiendaires

Photo : Facebook Promutuel.

Dans le cadre de la 4e édition de son initiative « Au cœur de votre collectivité », Promutuel Assurance du Lac au Fleuve est fière de soutenir les projets de 62 organismes communautaires œuvrant sur son territoire en leur remettant 183 466 $.

Dans le respect des directives sanitaires émises par le gouvernement du Québec, les chèques ont été remis aux organismes par voie postale afin de concrétiser leur projet par des actions stimulantes au bien-être de leurs communautés. « Particulièrement dans ce moment de crise qui n’est pas anodin, la solidarité et le soutien de Promutuel Assurance se veulent essentiels à tous ceux qui investissent au quotidien amour, générosité, énergie et bienveillance envers les autres », a déclaré le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, M. Pierre Raymond, qui voit dans cette situation exceptionnelle une opportunité de revoir l’importance de ses valeurs de solidarité et de coopération.

« En regard des circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie de coronavirus, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve était “LÀ” et a mis au cœur de ses priorités la compréhension et l’écoute, non seulement au profit des récipiendaires, mais des autres organismes communautaires œuvrant sur son territoire », a ajouté la présidente du conseil d’administration, Mme Martine Thériault. Rappelons qu’aux termes de cette 4e édition, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve aura permis la réalisation de 210 initiatives et attribué 610 252 $ aux organismes pour la poursuite essentielle de leur travail au sein de leurs communautés respectives.