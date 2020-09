Ralentissement de la progression des cas dans Kamouraska-L’Islet

Au cours de la dernière semaine, la progression des cas de coronavirus dans les régions de Kamouraska et de L’Islet a nettement ralenti, à la suite de l’éclosion qui a débuté le 8 septembre dernier.

Au moment de mettre sous presse lundi, on comptait six cas actifs dans le Kamouraska et deux dans L’Islet. On dénombrait toutefois un décès supplémentaire au Bas-Saint-Laurent, décès dont on ignore toujours dans quelle MRC il est survenu.

Lundi, la région du Bas-Saint-Laurent se situait encore dans la zone préalerte jaune et Chaudière-Appalaches en zone orange.