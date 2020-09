Récolte du partage de Soupe au bouton

L’organisme Soupe au bouton organise la Récolte du partage 2020. Elle se tiendra le 19 septembre entre 9 h et 16 h devant les portes du IGA Magasin COOP La Paix de Saint-Jean-Port-Joli.

Tous ceux souhaitant donner leurs surplus de jardin pourront venir les apporter, de même que ceux qui achètent des fruits et légumes dans les épiceries pourront offrir ce don au kiosque présent en façade du supermarché cette journée-là. Ces fruits et légumes seront redistribués à des personnes et familles dans le besoin de la MRC de L’Islet. Ces dernières doivent s’inscrire pour recevoir un panier en appelant à l’organisme Soupe au bouton au 418 358-6001.