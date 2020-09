Réflexion pour l’agrandissement des CPE de Saint-Alexandre et Saint-Pascal

CPE Saint-Alexandre. Photo : CPE Pitatou.

Le CPE Pitatou, qui gère entre autres les CPE de Saint-Alexandre et de Saint-Pascal, commence à regarder les possibilités d’agrandissements. Un comité a été formé pour évaluer ces projets.

Les manques de place pour poupons sont particulièrement criants. Aussi, suite à la pandémie, les besoins ont augmenté en raison de la fermeture de milieux familiaux.

« C’est sûr qu’il y a de la demande comme un peu partout, ce que la situation de crise COVID a aussi accentué. Des milieux familiaux ont malheureusement fermé, ça accentue les besoins en termes de places », a indiqué Johanne Lévesque, directrice du CPE Pitatou.

Les projets sont définitivement à l’étape embryonnaire. Des informations doivent être réunies en prévision du moment où le gouvernement lancera des appels de projets.

« Notre objectif est de se préparer, de sortir des données, de commencer à regarder quels sont les réels besoins et évaluer ce qui est possible de faire par rapport aux bâtiments actuels. Ce sont toutes des choses que l’on peut préparer, mais il faut attendre un plan de développement ou un appel de projets du ministère », a ajouté Mme Lévesque.

Le Centre de la petite enfance gère 96 places réparties dans deux installations. L’installation de Saint-Pascal a ouvert ses portes en 1985 et compte 57 places. L’installation « Les amis d’Alex » est située à Saint-Alexandre et compte 39 places. Cette dernière est en opération depuis le 1er mars 2010 et est en lien avec un milieu de travail pour lequel des places sont réservées. Les deux installations offrent des services de garde de la naissance jusqu’à l’entrée scolaire.