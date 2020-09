Le samedi 5 septembre, l’Everest complétait son calendrier préparatoire. Pour ce faire, le Titan de Princeville venait fermer les livres. Les joueurs de Simon Olivier ont terminé le calendrier hors-concours avec deux victoires de 3-1 et 1-0.

S’il y a une chose que l’année 2020 nous aura habituée, c’est l’inconnu et la nouveauté qu’elle apporte. Les règles étant les règles, la LHJAAAQ doit évoluer dans des conditions de matchs bulles et de rencontres à 4 contre 4, et ce, sans contacts. Ce qui occasionne des interrogations pour tout le monde.

« C’est très différent, c’est difficile de voir la vraie nature des joueurs à 4 contre 4 », reconnaissait Simon Olivier qui a fait jouer les mêmes joueurs que vendredi, lors de la rencontre à Saint-Georges.

« Le niveau d’engagement physique, sans mises en échec, n’est pas pareil. L’intensité des batailles à un contre un et avec tout l’espace disponible, ça dénature le jeu, ajoutait-il. Par contre, dans le vestiaire, les joueurs sont heureux d’être de retour et surtout de jouer. On a droit à six joueurs de 20 ans. On en a présentement trois. Ce que je peux dire, c’est qu’on est très à l’aise de jouer cette année avec des 17, 18 et 19 ans et quelques 20 ans. Pour moi, avec la qualité des jeunes qui intègrent l’équipe cette année, je ne sens pas le besoin d’avoir six joueurs de 20 ans. »

Ce faisant, l’alignement final de l’équipe sera dévoilé dans les prochains jours.

La Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) a annoncé le report du début de la saison régulière à la mi-octobre, moment qui devrait coïncider avec l’annonce de la phase 6 de Hockey Québec.

D’ici le début de la saison régulière, les partisans auront quand même droit à du hockey de haut calibre où les équipes seront en quête d’un laissez-passer pour les séries éliminatoires en participant au Défi de la coupe.

Le premier match de l’Everest dans le cadre de ce tournoi aura lieu ce vendredi du côté de Saint-Georges-de-Beauce, contre les Condors de Beauce-Appalaches, les nouveaux venus de la LHJAAAQ. La date du premier match à domicile aura lieu ce dimanche 13 septembre, à 16 h 30. Donc, il est bien important de noter qu’il n’y aura pas de match le samedi 12 septembre, comme annoncé dernièrement.

Les autres parties à domicile pour ce tournoi auront lieu le dimanche 13 septembre, 16 h 30, contre le Titan de Princeville, le dimanche 20 septembre, 14 h, contre le Titan de Princeville, le vendredi 25 septembre, 19 h 30, contre les Condors de Beauce-Appalaches, le vendredi 2 octobre, 19 h 30, pour les demi-finales (si nécessaire) et le vendredi 9 octobre, 19 h 30, pour la finale (si nécessaire).

Les billets de saison seront valides pour les matchs de ce tournoi.

Pour plus d’information au sujet de ce changement de programme et au sujet du fonctionnement de ce mini tournoi, les personnes intéressées sont invitées à consulter le site Web de la LHJAAAQ.