Sonia Morin, finaliste aux Prix femmes d’Affaires du Québec 2020

Depuis 20 ans, le Réseau des femmes d’affaires du Québec honore chaque année une dizaine d’entrepreneures qui se démarquent par leur excellence au féminin en entrepreneuriat. Ces femmes sont reconnues pour leurs réalisations remarquables, leur créativité, leur leadership et leur détermination.

Malgré la pandémie, et l’ampleur des enjeux auxquels faisaient face les femmes d’affaire de partout au Québec, elles ont été nombreuses à soumettre leur candidature aux Prix du Réseau des femmes d’Affaires du Québec 2020. C’est avec honneur que Mme Sonia Morin, PDG Les Quartiers A, a appris qu’elle était sélectionnée à titre de finaliste dans la catégorie nouvelle entrepreneure. Les finalistes se retrouvent dans l’édition du 9 septembre du journal Les Affaires.

« Je suis très fière de cette nomination provinciale. Cela fait 21 ans que je travaille auprès des aînés et que je me dédie à eux. Faire le saut en entreprendrait fut un énorme défi, mais aujourd’hui on vient reconnaître tous les efforts investis », mentionne Mme Morin.

C’est le 17 novembre prochain, lors du gala en webdiffusion, que les lauréates seront connues dans chacune des 11 catégories. La lauréate sera choisie parmi les trois finalistes de la catégorie.