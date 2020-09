Souper de la Fondation de l’hôpital : Une nouvelle formule pour apporter

Photo : Unsplash.com.

Le Club Lions de La Pocatière et la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima modifient leurs plans pour se conformer aux mesures entourant la pandémie de coronavirus en mettant sur pied une formule innovatrice et originale pour remplacer le traditionnel souper gastronomique au profit des deux organisations.

L’événement sera présenté par Construction Stéphane Charest, commanditaire officiel de l’événement. La population est invitée à participer à la nouvelle formule « souper chic pour emporter » qui se tiendra le samedi 14 novembre prochain. Le souper de bouchées « tapas » mettra en vedette des produits locaux et pourra être pris dans le confort du domicile. « Il s’agit d’une formule complètement différente de ce que l’on connaît et nous sommes fiers de travailler sur cette édition spéciale qui permettra aux gens de rester à la maison en respectant les consignes afin de savourer un repas à saveur gastronomique », mentionne M. Marc Éthier, président du Club Lions de La Pocatière.

Il y a deux possibilités de boîte-repas : la formule pour deux personnes qui comprend deux repas complets à déguster, une bière de microbrasserie et une bouteille de vin. Le tout est vendu au prix de 225 $. La formule pour une personne seulement comprendra un repas complet, une bière et une bouteille de vin pour le prix de 130 $. Les gens qui souhaitent réserver leur souper pourront le faire directement en ligne sur le site Internet de la Fondation à partir du 1er octobre, et ce jusqu’au 31 octobre inclusivement. Seulement 200 soupers seront servis à cette occasion. Il est aussi possible d’appeler au bureau de la Fondation au 418 856-7000 poste 7395 et de payer par d’autres moyens tels que par crédit, par chèque ou en argent. Les commandes pourront ensuite être récupérées dans un lieu à déterminer, à La Pocatière, le 14 novembre prochain, en suivant les consignes de la Santé publique. De plus, pour ceux qui habitent plus loin, il y aura divers points de chute au Kamouraska et dans la MRC de L’Islet pour récupérer les boîtes-repas, et ce, tout à fait gratuitement. Les détails suivront à ce sujet.