Succès de la vente de livres et de casse-têtes au profit du Centre d’Équithérapie La Remontée

Le Centre d’Équithérapie La Remontée, organisme à but non lucratif, a tenu sa vente de livres et de casse-têtes du 4 au 6 septembre. L’activité a permis de récolter 2 953 $. Une équipe de bénévoles dévoués coordonnée par Mme Claudine Pelletier s’est unie pour réaliser cet événement.

En raison de la pandémie, les activités de l’organisme ont été interrompues pendant trois mois et les revenus de services prévus ont disparu. Les activités de financement comme la vente de livres et de casse-têtes sont donc très importantes, aujourd’hui plus que jamais, à cause de cette crise sanitaire qui a frappé de plein fouet ce secteur d’activités.

Cette année, les participants ont également eu le plaisir de rencontrer l’auteure et conférencière, Mme Catherine Bourgault, présidente d’honneur de l’événement. C’est MANU atelier culinaire qui était l’hôte de cet événement et qui a aussi contribué au succès de l’activité de financement par une vente de galettes et de muffins au profit de l’organisme.