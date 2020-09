Succès pour la production de raisin de table québécois à Saint-Pascal

Les Produits Maraîchers Belzile de Saint-Pascal ont commencé en 2017 la production de raisin de table en zone « froide » dans le cadre d’un projet-pilote avec le ministère de l’Agriculture. Déjà, le succès est au rendez-vous et la production est au-delà des espérances.

« Cela origine d’un projet avec le MAPAQ pour voir si notre région est capable de produire des raisins de table et de voir quelles variétés peuvent survivre ici. Je suis chanceux, j’ai vraiment un microclimat là où ils sont plantés et c’est au-delà des espérances », a dit Mario Belzile.

Le secteur du raisin de table du Québec est en pleine structuration. De Gatineau à Rimouski, une trentaine de productrices et producteurs s’ingénient à cultiver environ 20 hectares de raisin. Contrairement aux idées préconçues que l’on pourrait avoir, ce petit fruit, le quatrième le plus consommé par les Québécois, peut pousser dans notre région, si on lui donne un petit coup de pouce.

« On choisit des cépages plus résistants et l’hiver, on applique des géotextiles, on leur fait des tentes. Les vignes sont donc couvertes », ajoute M. Belzile.

Rouges, bleus ou verts, avec ou sans pépins, cueillis frais et de plus en plus produits en mode biologique, les raisins étonnent par leurs couleurs et saveurs variées. Certains ont des saveurs d’ananas ou de jujubes aux fraises.

« Avec les cépages qui ont été développés, il y a des raisins qui sont très sucrés. Les meilleurs sont souvent un peu moins résistants, malheureusement, mais on réussit à les produire quand même. Cette année, l’été a été exceptionnellement chaud et le raisin aime la chaleur, il s’est développé plus vite », ajoute Mario Belzile.

Produits Maraîchers Belzile cultive divers produits maraîchers dont du maïs, des carottes, des betteraves, de l’ail, des fleurs, des bleuets et bien sûr, du raisin de table. La vente se fait au kiosque à la ferme et au marché public.