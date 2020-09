Un cas de COVID-19 amène la fermeture d’une classe à l’École secondaire de Saint-Pascal

Photo: Ville de Saint-Pascal

Un cas de COVID-19 a été confirmé à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

Après analyse de la situation, les autorités de la Santé publique ont recommandé la fermeture temporaire de cette classe pour éviter toute propagation du virus, et ce, jusqu’au 24 septembre inclusivement.

Les parents des élèves directement touchés recevront des informations additionnelles de la part de l’école pour la poursuite des apprentissages à distance durant cette période.

La priorité demeure la santé des enfants et du personnel. Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup dit suivre de près la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la Santé publique.

Cinq cas au Pavillon de l’Avenir

Aussi, à la suite de cas positifs à la COVID-19 annoncés au sein des communautés étudiantes collégiales et de la formation professionnelle par la Santé publique, l’enseignement aux points de service du Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal et de Rivière-du-Loup se fera 100 % en ligne, à compter de ce lundi, et ce, jusqu’au 24 septembre prochain. Cette mesure préventive a été prise en commun accord avec la Santé publique. Notons qu’à ce jour, aucun cas n’a été déclaré dans ces centres.

Ajoutons que cinq élèves du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir ont reçu des résultats positifs à la COVID-19. Par mesure préventive et afin de limiter la propagation, le centre de services scolaire, de concert avec la Santé publique, a pris la décision de fermer le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir jusqu’au 24 septembre inclusivement. Seuls les élèves inscrits à la formation soudage-montage dispensée au point de service de La Pocatière continueront de recevoir des services éducatifs en présentiel. Les élèves recevront de plus amples informations pour le début de l’enseignement à distance dans les prochaines heures.

Entre temps, l’étude épidémiologique se poursuit sous la supervision des autorités de la Santé publique.