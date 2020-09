Un GOvember malgré la pandémie

Le comité organisateur du GOvember 2020.

L’activité phare de novembre au Kamouraska aura lieu. Les organisateurs du GOvember ont décidé d’aller de l’avant, soutenant que les gens d’affaires et les citoyens avaient besoin plus que jamais de cette activité qui prône la santé, particulièrement chez les hommes.

Le groupe ne s’est pas questionné longtemps à savoir s’il devait se lancer dans les préparatifs de l’édition 2020 du GOvember.

« Premièrement, il y a eu beaucoup de stress cette année en raison de la pandémie, donc raison de plus de mettre de l’avant notre message qui prône la santé autant mentale que physique. Aussi, notre deuxième mandat qui est de soutenir les commerçants locaux est plus important que jamais », a indiqué l’idéateur Mino Adjin.

L’organisation cherche donc présentement à mettre en place des activités qui respecteront les normes sanitaires et de bonnes idées pour stimuler l’achat local durant tout le mois de novembre. « On voulait dès ce début septembre faire savoir notre décision d’aller de l’avant pour que les gens commencent à y penser. À voir les réactions, les gens sont hyper contents que l’on aille de l’avant », a ajouté M. Adjin.

Le GOvember est un mouvement régional qui fait la promotion de la santé masculine dans les régions de Kamouraska et de la Côte-du-Sud. On stimule aussi l’achat local, tout en s’affichant à l’aide de moustaches et de nœuds papillon.

Chaque année, le GOvember remet les montants amassés à des organismes communautaires qui ont un impact au niveau de la santé masculine dans la région.

La présidence d’honneur et les activités seront annoncées prochainement.