Un nouveau comité de développement pour la région

Investissement Québec et le ministère de l’Économie et de l’Innovation annoncent la mise en place de comités de développement régional dans chacune des 17 régions administratives du Québec.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le président-directeur général d’Investissement Québec, M. Guy LeBlanc, ont dévoilé aujourd’hui la composition et la mission de chacun des comités.

La création de ces comités de développement économique régional est une des mesures importantes de la Loi concernant principalement l’organisation gouvernementale en matière d’économie et d’innovation, qui confère à Investissement Québec un mandat élargi.

Ces comités de développement économique régional ont pour mission de cibler les entreprises de leur région qui ont un potentiel de retombées importantes dans leur milieu et de les mettre en lien avec les experts d’Investissement Québec. Ils doivent également favoriser l’élaboration et la sélection des projets susceptibles d’accroître le développement économique de la région et les recommander à Investissement Québec. Enfin, chaque année, les comités devront proposer les priorités d’investissement pour leur région.

Les comités sont formés d’une douzaine de membres représentatifs de l’écosystème économique local, soit des acteurs du milieu des affaires et du développement économique de la région concernée, ainsi que d’experts d’Investissement Québec et du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Les membres ont été nommés par un comité de sélection mis en place par Investissement Québec.

Voici la composition du comité bas-laurentien :